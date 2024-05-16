Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi’nin ikincisi düzenlendi

- Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir: - "Tüketici taleplerini dikkate alan bir anlayışla tüm ürünlerimizi geliştiriyoruz ve markamızı toplumumuza karşı sorumlu olarak addediyoruz" - Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi: - "Tek tedavi, glütensiz beslenme olan bu hastalığı bir yaşam biçimine dönüştürmek"

Eksun Gıda bünyesindeki Sinangil Glüten Yok markasının ev sahipliğinde "Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi"nin ikincisi İstanbul CVK Bosphorus Hotel'de düzenlendi.

2023'te Çölyak Vakfı ile birlikte düzenlenen "Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi"nin "Daha Konforlu Bir Yaşam Mümkün" mottosuyla bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Çölyak hastalığıyla mücadele edenlerin karşılaştığı zorluklara bir kez daha dikkat çekilen zirvede, çölyak hastalarının gündelik hayata dair deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı. Zirve kapsamında sosyal medya canlı yayınında soru cevap etkinliği ve "Çölyak ile Yaşamak" konulu panel düzenlendi.

Ayrıca zirvede Eksun Gıda ile Çölyak Vakfı arasında sponsorluk ve destek protokolü imzalandı.

Zirvede açılış konuşmasını yapan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, 2023'te ilkini gerçekleştirdikleri zirvenin ikincisini düzenledikleri için heyecanlı olduğunu söyledi.

2023'te düzenledikleri zirve sonrasında kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gündelik hayatı kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Demir, "Bu kapsamda hem çölyak dernekleri hem de bu konuda çalışan otoritelerle ilgili farkındalık yarattık." diye konuştu.

Demir, çölyak hastalığına ilişkin şunları kaydetti:

"Çölyak hastalığı, glüten içeren yiyeceklerin tüketilmesine karşı vücudun aşırı tepki verdiği bir otoimmün bozukluktur. Bu durum, beslenme düzenlerinin dikkatle programlanmasını gerektirir. Bir diyet sürdürmek genellikle alışılmışın dışında bir yolculuktur ve bazı zorlukları da beraberinde getirir. Çölyak hastaları, market raflarındaki etiketleri kontrol etmek zorundadırlar ve glütensiz ürünleri bulmak için ciddi çabalar sarf etmektedirler."

- "Daha konforlu bir yaşam mümkün"

Ahmet Demir, Eksun Gıda olarak, bu konuda ürünlerin daha rahat ulaşılabilmesi için birçok markette glütensiz ürünlerin sayısını artırmakta olduklarını vurgulayarak, "Bu durum sadece fiziksel sağlıkla değil, aynı zamanda sosyal yaşam ve gelişmelerle de ilgilidir. Çünkü çölyak hastaları, arkadaşlarıyla dışarıda yemek yerken veya davetlerde özen göstermek zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu sorunlara rağmen, alternatif ürünler bulmaları ve sosyal hayattan keyif almaları mümkündür." ifadelerini kullandı.

Glütensiz beslenme konusundaki farkındalığın artmasının, toplum genelinde daha fazla anlayış ve empati gelişmesini sağlayacağının altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Bu durum, çölyak hastalarının kendilerini dışlanmış hissetmelerini azaltacak ve daha güçlü sosyal bağlar kurmalarını sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl bu farkındalığın oluşmasına katkı sunmak adına bir adım attık ve ilk zirvemizi düzenledik. Bu yıl da 'Daha konforlu bir yaşam mümkün' diyerek geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Bu farkındalığın hayatın normal akışında bir olgu olarak kabul edilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Düzenlenen zirvede Eksun Gıda ile Çölyak Vakfı arasında imzalanan sponsorluk ve destek protokolüne ilişkin konuşan Demir, "Çölyak Vakfı ile olan ilişkilerimizi resmiyete kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imza ile birlikte, Çölyak Vakfı'nın önemli bir destekçisi olduğumuzu da taahhüt altına almış olduk." dedi.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüketici taleplerini dikkate alan bir anlayışla tüm ürünlerimizi geliştiriyoruz ve markamızı toplumumuza karşı sorumlu olarak addediyoruz. Bu sorumluluğun farkındayız. Sinangil markası ile 2006 yılında Türkiye'nin ilk glütensiz paket ununu üreterek farkındalık yolculuğuna çıktık. Bugün, pazarının lideri olarak faaliyetlerini yürüten Sinangil Glüten Yok markası, farklı çeşitleri barındıran glütensiz un ve atıştırmalık pazarında genişleyen ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Sadece çölyak hastalarına değil, glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm tüketicilerimizin vazgeçilmez markası haline gelmiştir. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Sinangil Glüten Yok markamız, glütensiz un, glütensiz ekmek ve atıştırmalık gruplarında hem glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin hem de çölyak hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir marka haline gelmiştir. Bu sektörde öncü bir konumda olduğumuz için, bu vasfımızı korumak adına ihtiyaç duyulan un ve tüketime hazır ürünlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- "Türkiye'de 1 milyonu aşkın çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor"

Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi ise zirvede yaptığı konuşmada, dünya genelinde ve Türkiye'de çölyak hastalığının yaygınlığının yüzde 1 civarında olduğunun tahmin edildiğine dikkati çekti.

Beşikçi, "Son yıllarda özellikle çölyak hastalarının teşhisinde bir artış olduğu görülmekte. Türkiye'de 1 milyonu aşkın çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor. Çölyak hastalığının henüz geliştirilmiş bir ilacı bulunmamakta. Tek tedavi, glütensiz beslenme olan bu hastalığı bir yaşam biçimine dönüştürmek adına, ünitersitelerde, öğrenci yurtlarında, marketlerde, restoranlarda, okullarda, çalışma alanlarında ve toplumla temas ettiğimiz her alanda glütensiz yemeğin sunulmasıdır." diye konuştu.

Çölyak Vakfı'nın çölyak ve beslenmeye yönelik çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunan Beşikçi, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve belediyeler ile iş birlikleri ve temaslar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.