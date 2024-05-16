2. İkiztepe Sağlık Zirvesi Samsun’da başladı

- ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Sağlık turizmi dünyada 10 trilyon doların üzerine çıkmış. Türkiye'nin burada önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Türkiye sağlık sektöründe de dünyanın en önemli pazarlarından biri olacak"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesince düzenlenen 2. İkiztepe Sağlık Zirvesi başladı.

İsmini Samsun'un Bafra ilçesindeki İkiztepe Arkeolojik Kazıları'nda bulunan ve beyin ameliyatı olduktan sonra yaşamına devam ettiği anlaşılan iskelet bulgularından alan İkiztepe Sağlık Zirvesi'ne 23 ülkeden 200'ün üzerinde sağlık sektörü temsilcisi katılıyor.

Ticaret Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen İkiztepe Sağlık Zirvesi, 18 Mayıs'ta sona erecek.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, kentteki bir otelde düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ve 34 ülkede hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sektöründe birçok ülkeye örnek olacak şekilde ilerleme kaydettiğine değinen Aydın, "Hem Avrupa hem Kuzey Afrika bölgelerinden ülkemize sağlık ve turizmde ciddi talebin olduğu görülmekte. Sağlık turizmi dünyada 10 trilyon doların üzerine çıkmış. Türkiye'nin burada önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Avrupa'nın en gelişmiş ekonomilerinden, en büyük ülkelerinden dahi Türkiye'ye hastaların geldiğini görmekteyiz." diye konuştu.

Sağlık sektöründe olduğu gibi Türkiye'nin sanayi, ihracat, teknoloji ve özellikle savunma sanayisine ev sahipliği yapan bir ülke konumuna geldiğini belirten Aydın, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye sağlık sektöründe de dünyanın en önemli pazarlarından biri olacak. Samsun da şüphesiz, Türkiye'nin bu işi en önde taşıyan şehri olacak. Bu işte Samsun'un neden seçildiği konusunun önemli nişaneleri var. Ülkede hamdolsun ki birinci sırada kümelenmeyi sağlamış şehrimiz Samsun. Medikal kümelenmeyle inanıyoruz ki yakın tarihte teknolojisiyle turizmiyle sanayisiyle Samsun, dünyada çok üst seviyelere ulaşmış bir şehir olacaktır."

Aydın, Bakanlık verilerine göre Türkiye'de sağlık turizmi alanında 2023'te 404 yatırım teşvikiyle 62 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatarak, "Bugün 23 ülkeyi konuşuyorken, inşallah önümüzdeki sene 50 ülkeden katılımcıları, misyonerleri burada misafir edeceğimiz bir toplantıya, zirveye ulaşacağımıza inancımız tam. Bu zirvenin başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz ekonomisine, ihracatımıza, istihdamımıza ve özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırımlara öncülük etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Milli Mücadele'nin şehri Samsun'da İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin düzenlenmesini anlamlı bulduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Samsun'umuzda eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür ve turizme her alanda verdikleri desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bakanlarımıza, Samsun milletvekillerimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü sağlıkta yapılan değişim ve dönüşüm, merkezi hükümetimizin Samsun'a verdiği güç ve öncelikle hayata geçti."

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2022'de ilkini gerçekleştirdikleri İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin kente ve ülkeye sağlık turizmi açısından oldukça katkı sağladığını vurguladı.

İlk zirve sonrasında bir yıl içinde sağlık turizmine ilave 3 milyon dolar, tıbbi cihaz ve malzeme ihracatına 3,5 milyon dolar katkı sağlandığına dikkati çeken Doğru, "Üç bin yıllık sağlık geçmişi olan Samsun, antik çağlardan bugüne sağlıkta her dönemde zirvede yer almıştır. Samsun, tıbbi cihaz ve cerrahi alet sanayisi, eğitim, üretim ve ihracat konusunda Türkiye'nin en önemli şehri konumundadır." diye konuştu.

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile sağlık sektöründen temsilciler katıldı.