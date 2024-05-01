Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Kovid-19'un DNA dizilimini açıklayan bilim insanının, laboratuvarına girişi engellendi
SAĞLIK

Kovid-19'un DNA dizilimini açıklayan bilim insanının, laboratuvarına girişi engellendi

Kovid-19’un DNA dizilimini açıklayan bilim insanının, laboratuvarına girişi engellendi
Yayınlanma Tarihi: 1.5.2024 09:00:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 08:58

Çin'de Kovid-19 DNA dizilimini ilk kez açıklayan bilim insanının, Şanghay'daki laboratuvarına girişinin engellediğini bildirildi.

Virolog Cang Yongcın, sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve ekibinin, çalıştıkları laboratuvarı aniden boşaltmalarının istendiğini belirtti.

Hafta sonunda laboratuvarına gitmek istediğinde kapıdaki güvenlik görevlilerinin, kendisini içeri almadığını ifade eden Cang, yağmur altında kaldırımda bir kartonun üzerine oturup bekleyerek olayı protesto ettiğini kaydetti.

Cang'ın "Gitmiyorum, terk etmiyorum, bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğim." ifadesini kullandığı paylaşım, bir süre sonra sansürlenerek platformdan kaldırıldı.

Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "laboratuvarın yenilendiği ve güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı" belirtilirken Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığı savunuldu.

Cang ise tahliye duyurusundan önce kendisine veya ekibine herhangi bir laboratuvar alternatifinin sunulmadığını, sonradan önerilen laboratuvarın ise güvenlik standartlarını karşılaşmadığı için çalışmalarını yürütmeye uygun olmadığını aktardı.

- Kovid-19'un DNA dizilimini ilk o yayımlamıştı

Cang Yongcın, 2020 yılı başlarında, o sırada Çin'de ortaya çıkan "gizemli solunum yolu hastalığı" olarak anılan Kovid-19'a yol açan virüsün DNA dizilimini çıkarmış, 11 Ocak 2020'da dünyayla paylaşmıştı.

Cang'ın paylaştığı DNA dizilimi, dünya genelinde virüsün daha iyi anlaşılması, test kitleri ve aşıların geliştirilmesi, salgın kontrol çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi açısından kritik eşik olmuştu.

Ancak Cang'ın Çin'deki resmi makamların onayı olmadan virüsün genetik bilgilerini açıklaması, onu ülkesinde otoritelerin hedefi haline getirmişti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişini ölümüne yol açmış, aylarca süren karantina ve salgın kontrol tedbirleri dünya genelinde ekonomik etkinlikleri ve sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Çin Şanghay Vuhan Cang Yongcın Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezi Cang gizemli solunum yolu hastalığı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN