Çölyak Vakfı, birinci yılında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla program düzenledi

Çölyak hastalarının eksikliklerini gidermek ve hastalıkla yaşamayı Türkiye'nin her yerinde kolaylaştırmak amacıyla 2023'te faaliyetlerine başlayan vakıf, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak için eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlar konusunda destek sağlıyor.

Vakıf, kuruluşunun birinci yılında, çölyak hastalığı hakkında toplumsal farkındalığa katkı sunmak amacıyla, glütensiz gıda markası Dr. Schar sponsorluğunda Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen programa milletvekilleri, bürokratlar, vakıf üye ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, rektörler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

- "Türkiye'de farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Program öncesinde Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan ve Çölyak Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, AA'ya açıklama yaptı.

Çölyak Vakfının birinci yılını kutladığına dikkati çeken Erdoğan, bu süreçte vakfın önemli projelere imza attığını ve bu projelerin önemli bir kısmında işbirliği yaptıklarını söyledi.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çölyak hastalarına yönelik vakıfla ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, çölyak hastası depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'de çölyak hastalığı hakkında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydederek, 2019'da kurulan, 2022'de üretime başlayan firmalarının halen 3 ekmek, 3 un ve 4 krakeri bulunduğunu anlattı.

Glütensiz gıdalarda yerli üretimin önemine işaret eden Erdoğan, "Güvenilir ürüne ulaşmak, lezzetli ürüne ulaşmak ve uygun fiyatlı ürüne ulaşmak çok önemli. Tabii yerli üretime geçmemizle birlikte biz bu ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilir hale geldik." diye konuştu.

Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Erdoğan, programda yaptığı konuşmada ise kalite ve lezzetten ödün vermeyerek ürünleriyle rakiplerinden ayrıldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Yerli üretim sayesinde de ürünlerimizi çok daha fazla kişiye, uygun fiyatlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Amacımız, Türkiye'yi glütensiz gıda için de bir üs haline getirerek glütensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

- "Glütensiz yemekler menülere eklendi"

Çölyak Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Beşikçi de vakfın 1 yıl içerisinde çölyak hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturma noktasında önemli adımlar attığını belirtti.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Beşikçi, "Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalarımız oldu. Bütün üniversitelerde glütensiz menünün geliştirmesiyle ilgili bir hareket başlatıldı." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ile de çalışma yürüttüklerini kaydeden Beşikçi, "Bakanlık ile yaptığımız çalışmalar sonucunda zincir mağazalarda, zincir merkezler ve tüm mağazalarda glütensiz ürünler zorunlu hale getirildi. Bu kuralın ciddi bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşikçi, programın açılış konuşmasındaysa vakfın kuruluşundan itibaren çölyakla ilgili farkındalığın artması, sağlıklı ve glütensiz beslenmenin yaygınlaşması için birçok alanda mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okullarda, üniversitelerde, zincir marketlerde daha fazla glütensiz ürün ve menü bulunması için bakanlıklarımız ve bürokratlarımız ile işbirliği içinde çalıştık. Türkiye'de glütensiz beslenmeyi yaygınlaştırmak ve çölyak farkındalığını artırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Katılımcıların glütensiz yemekleri deneyimlediği programda, uzmanlar çölyak hastalığının belirtileri, teşhisi, yönetimi ve vakfın Türkiye'deki çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Etkinlik sırasında yapılan konuşmalarda, Çölyak Vakfının toplumsal farkındalık misyonuna vurgu yapıldı ve çölyak hastalarının desteklenmesi ve anlaşılması gerektiği vurgulandı.

Plaket takdiminin ardından program sona erdi.