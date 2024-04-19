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SAĞLIK

Doğada vakit geçirmek bağırsak ve cilde olumlu etki ediyor

Araştırmacılar, doğada vakit geçirmenin bağırsak ve cilt sağlığı ile yakından ilişkisini inceleyerek, yeşil alanların insan mikrobiyotasını artırdığı sonucuna ulaştı.

Doğada vakit geçirmek bağırsak ve cilde olumlu etki ediyor
Yayınlanma Tarihi: 19.4.2024 09:28:44 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:28

"Environmental International" isimli dergide yayımlanan makalede, araştırmacılar, ABD ve Avrupa'da kaleme alınan 20 çalışmayı inceleyerek doğa ile insan sağlığı arasındaki yakın bağı ele aldı.

Makalede, yeşil doğanın insanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığıyla ilgili birçok durumda etkili rol oynadığı belirtildi.

Bağışıklık ve metabolizma için büyük önem taşıyan insan mikrobiyotasının yeşil alandan etkilendiği işaret edilen makalede, doğada vakit geçirmenin insanda özellikle bağırsak ve cilt mikrobiyotasını artırdığı kaydedildi.

Makalede, doğa ile insan sağlığı arasındaki bağın daha iyi anlaşılması için farklı gruplar üzerinde yapılan çalışmaların da incelendiği aktarıldı.

İnsan mikrobiyotası, insan vücudunun dışında ve içinde yaşayan tüm mikroorganizmaların toplamını oluşturuyor. Vücudun iç ekosistemi olarak tanımlanan bu mikrobiyota dengesinin bozulması çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

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Etiketler ABD Environmental International Avrupa insan mikrobiyota

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