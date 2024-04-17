SAĞLIK Türk Kalp Vakfınca "36. Kalp Haftası" kapsamında İstanbul'da program düzenledi Türk Kalp Vakfı tarafından kalp sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalığın artırılması çalışmaları kapsamında bu yıl "İyi Kalpler İçin Hep Birlikte" sloganıyla kutlanan "36. Kalp Haftası" dolayısıyla İstanbul'da program düzenlendi.

Vakıf tarafından Taksim'deki bir otelde gerçekleştirilen "36. Kalp Haftası Resmi Açılış Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vakfın, kalp hastalıklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak, eğitim vermek ve bunun önleyici tarafına bakmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, toplumun bilgi seviyesi ne kadar yükselirse hastalıkların o kadar azalacağını ifade etti.

En önemli hastalıklar arasında dolaşım ve kalp hastalıklarının yer aldığını söyleyen Memişoğlu, toplumda sağlıkla ilgili, özellikle "hastalanmadan korunma" ve "kendi bedenine bakma" bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

- "Günde 8 ton kan pompalıyor. Buna nasıl iyi bakılacağını topluma öğretmemiz gerekir"

Prof. Dr. Memişoğlu, dolaşım hastalıklarının, kronik hastalıklar anlamında insanın bedenine bağlı hastalıklar olduğunu aktararak, "Bugün herkes Kovid'i konuşuyor. 2,5 sene Kovid salgınıyla ilgili dünya sarsıldı. Dünyada Kovid'den ölüm sayısı 5,5 milyon. Dünyada dolaşım hastalıklarından yılda 18,5 milyon kişi ölüyor. Dolaşım hastalıklarına bizim ne kadar değer vermemiz gerektiğine dair sadece bu sayı bile yeterli. Toplum şu anda Kovid ile ilgili her şeyi biliyor ama kalp hastalıkları veya dolaşım hastalıklarıyla ilgili yeteri kadar toplumu bilinçlendirdik mi? Eskiye göre çok iyiyiz ama daha çok yol katetmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle çocukların bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, bugün hala sigara kullanıldığını, hala kilo sorununun ve hareketsizliğin tartışıldığını dile getirdi.

Memişoğlu, kalbin iyi bakılması gereken en önemli organlardan biri olduğunu vurgulayarak, "300 gramlık bir organ, günde 8 ton kan pompalıyor. Bizim buna nasıl iyi bakılacağını topluma öğretmemiz gerekir. Bugün Türkiye, kardiyoloji ve kalp cerrahisi konusunda dünyanın en iyi merkezlerine sahip. İlk kalp naklinin Türkiye'de yapılabilmesi -60'lı, 70'li yıllardan bahsediyorum- bugün bunun ne kadar önemsendiğini gösterir." diye konuştu.

- Vakıf Başkanı Güven'den "çocuk kardiyoloğu sayısı artmalı" çağrısı

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven de kalp ve damar hastalıklarında ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu ancak halkın ihtiyacı olmadan doktora gitmesi ve onların tavsiyelerini dinlemesi halinde ölümlerin yüzde 80 oranında önlenebildiğini bildirdi.

Vakfın, halka hastalıkla ilgili bilgileri anlatmayı, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Güven, ülkede İstanbul merkezli olmak üzere her yerde farkındalık çalışmaları yaptıklarını, yurt dışında da mensubu oldukları Kalp Birliği ve Dünya Kalp Federasyonu vasıtasıyla Türkiye'de yürüttükleri çalışmaları anlattıklarını ifade etti.

Güven, kalp hastalıklarının sadece yaşlıları değil gençleri de etkilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalp rahatsızlıklarının bu kadar önemli olmasıyla birlikte Türkiye sınırları içinde yaklaşık 85 milyon kişi yaşıyor. Kabaca 5 milyon da mülteci olduğunu düşünün. Yani 90 milyon kişi yaşıyor. Bunların da yüzde 10'unun çocuk olduğunu varsayarsak, 9 milyonu çocuk. Çocuk kalp doktoru bugün Türkiye'de 500 adet. 9 milyon çocuktan paylaştırdığınız takdirde 18 bin kişiye 1 çocuk kardiyoloğu düşüyor. Son derece az. Tıp fakültelerimizin uzmanlık dallarını, mezun olan talebelerini bu yöne yönlendirmelerini talep ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın da bu yönde çalışmasını istiyorum. Bu doktorların çoğu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi belli merkezlere toplanmışlar. Bundan 3-4 sene evvel Trabzon'da, Giresun'da çocuk kardiyoloğu yoktu. Diyarbakır'da 3 tane var. Doğu illerinde yok. Hakkari'de kalp hastası bir çocuğun Diyarbakır'a kadar gelmesini, orada tedavi edilmesini düşünün. Dolayısıyla bizim bu konuya dikkatlice eğilmemiz lazım. Bu konuda yardım istiyorum."

Organ bağışı hakkında da konuşan Güven, başka hayatlara dokunmak adına vatandaşlara organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar'ın da katıldığı programda, Güven tarafından Türk Kalp Vakfı'na sağladığı destek dolayısıyla Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Kürşat Özgün'e "Türk Kalp Vakfı 31. Doç. Dr. Edip Kürklü Hizmet Ödülü", Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Parla-100. Yıl Marşı"nı yazan ve besteleyen şarkıcı Ender Eroğlu'na "İyi Kalpli Ol Ödülü" takdim edildi.