Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • İngiltere'de Alzheimer'ın erken teşhisi için kan testi deneyleri yapılacak
SAĞLIK

İngiltere'de Alzheimer'ın erken teşhisi için kan testi deneyleri yapılacak

İngiltere'de, Alzheimer'ın daha ucuz ve hızlı teşhis edilmesini sağlamak amacıyla kan testi deneyleri yapılacağı açıklandı.

İngiltere’de Alzheimer’ın erken teşhisi için kan testi deneyleri yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 08:49:04 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:27

BBC'nin haberine göre, University Collage London (UCL) ve Oxford Üniversitesinden ekipler, Alzheimer hastalığı için erken teşhisi mümkün kılarak tedaviye erişimi kolaylaştırma umuduyla İngiltere'de yaklaşık 5 bin kişiden alınan kan örnekleriyle klinik testler yapacak.

Bu kapsamda, Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, "amyloid ve tau" gibi bazı proteinlerin izlerini ve vasküler demans, frontotemporal demans ile lewy cisimli demans türlerinin olası biyolojik belirtilerini gönüllülerden toplanacak kan örneklerinde arayacak.

Uzmanlar, bahsi geçen demans hastalığı türlerinin farklı aşamalarda kan testleriyle tespit edilip edilemeyeceğini araştıracak.

UCL'den araştırmacılar ise kandaki p-tau217 ölçümünün hem erken demans hem de Alzheimer hastalığının teşhis oranını artırıp artırmadığını görmek için klinik deney gerçekleştirecek.

UCL'nin araştırmasını yöneten nöroloji profesörü Jonathan Schott, Alzheimer'ın tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayarak, "Umduğumuz gibi Alzheimer'ı yavaşlatacak yeni tedaviler kullanıma girerse, bu araştırma hayati olacak." ifadesini kullandı.

Schott ayrıca araştırma sonucunda, hastaların yeni tedavi yöntemlerine "adil ve eşit erişimine" dair kazanım elde edilebileceğini söyledi.

Alzheimer gibi demansa neden olan hastalıkların vaktinde ve doğru şekilde teşhis edilmesi hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip. Bilim insanları araştırmanın, İngiltere'de gelecek 5 yılda Alzheimer teşhisinde kan testlerinin uygulanmasına imkan tanımasını umuyor.

Öte yandan, İngiltere'de halihazırda hastaların yalnızca yaklaşık üçte birine resmi olarak Alzheimer teşhisi konulabildiği belirtiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Frontotemporal demans Alzheimer lewy cisim vasküler demans University Collage London Jonathan Schott Oxford Üniversitesinde İngiltere

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN