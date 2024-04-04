Medıcal Point, küçük kızın hayalini gerçekleştirdi

- Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi’nden Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran: - "Hastalarımızın sadece fiziksel sağlıklarına değil, ruhsal sağlıklarına da önem veriyoruz. Ayla'nın bu küçük jestle mutlu olması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Ayla Demirkan, hayallerine kavuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden 6 yaşındaki Ayla için özel bir organizasyon düzenlendi.

Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, Prof. Dr. Ekrem Ünal ve Prof. Dr. Aslan Güzel'in katkılarıyla tedavi edilen Ayla'nın en büyük hayali, Fenerbahçe formasına sahip olmaktı.

Medical Point doktorları, Ayla'nın tedavisi sırasında moralini yüksek tutmak ve iyileşme sürecine olumlu katkı sağlamak amacıyla harekete geçti ve minik kızın bu hayali gerçek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi'nden Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Hastanede tüm hastalara hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uyguladıklarını belirterek, "Küçük misafirimiz Ayla ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal ve benim de içinde bulunduğum bir ekip ile multidisipliner olarak ilgileniyoruz. Hastalarımızın sadece fiziksel sağlıklarına değil, ruhsal sağlıklarına da önem veriyoruz. Ayla'nın bu küçük jestle mutlu olması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Tedavi sürecinde hastalarımızın moralini yüksek tutmak, iyileşme sürecine olumlu etki sağlıyor. Ayla'nın yüzünde görülen mutluluk ve heyecan, tüm klinik personelini ve ailesini sevince boğdu." ifadelerini kullandı.