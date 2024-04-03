Şifa Hastanesi’nde 15 yıl çalışan Filistinli kadın doktor: Araplar ve Müslümanlar nerede?

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'nden geriye kalan dev moloz yığının önünde, Araplardan ve Müslümanlardan yardım isteyen Filistinli doktorun sözleri kameralara yansıdı.

Filistinli doktor "Ramazan ayında Gazze Şeridi'nde olup bitenleri izleyen Müslümanlar ve Araplar neredeler?" diye sordu.

- Yıkım sahneleri ve cesetler

İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından 15 yıl boyunca görev yaptığı Şifa Hastanesi'ne giden ismi öğrenilemeyen Filistinli kadın doktor, karşılaştığı yıkımın karşısında büyük bir şok geçirdi.

Hastaneden geriye yerle bir edilmiş ve ateşe verilmiş binalar ile yollarda ve enkaz altında çürümeye başlamış cansız bedenler kaldı.

-Ya şehitlik ya da yakın bir zafer

Yanında onlarca Filistinliyle birlikte hastane enkazının üzerinde duran Filistinli doktor, İsrail'le olan mücadelenin sonunda "ya yakın bir zafer ya da şehitlik" olduğunu söyledi.

Filistinli kadın doktor, Allah'tan "şehitlere rahmet etmesi, yaralı ve hastalara şifa vermesi, alıkonulanların serbest bırakılması ve İsrail ordusunun öldürdüğü kurbanların ailelerine sabır vermesi" için dua etti.

Hastaneye gelirken kendisine eşlik eden kızı da gördüğü yıkım karşısında şoka uğrayan Filistinli doktoru sakinleştirmeye çalıştı.

Şifa Hastanesi'nde yıllarca hasta ve yaralıları tedavi eden doktor, "Ey kalbimin acısı" diye seslendiği hastanenin önünde, Araplara ve Müslümanlara yardım çağrısı yaptı.

Doktorun yanı sıra, yüzlerce Filistinli gözleri yaşlı bir şekilde hastanede bulunan yakınlarını aradı.

- Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.