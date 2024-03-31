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SAĞLIK

İzmir'de belindeki şişlik için hastaneye başvuran kadın erken tanı sayesinde kanserden kurtuldu

İzmir’de belindeki şişlik için hastaneye başvuran kadın erken tanı sayesinde kanserden kurtuldu
Yayınlanma Tarihi: 31.3.2024 14:22:33 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:20

İzmir'de belindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının meme kanseri olduğu anlaşıldı. Erken teşhis sayesinde kadına göğsünün alınmasına gerek duyulmayan meme koruyucu cerrahisi uygulandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, belinde şişlik olduğunu fark eden Figen Şen (55), hastaneye başvurdu.

Şişlik için yağ bezesi teşhisi konulurken, hastaya İEÜ Medical Point Hastanesi Senoloji Merkezi'nde çeşitli tetkikler yapıldı.

Meme kanseri olduğu belirlenen Figen Şen, Prof. Dr. Baha Zengel ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Erken teşhis sayesinde memesinin alınmasına gerek kalmayan hastaya meme koruyucu cerrahisi uygulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Zengel, yapay zeka destekli ileri tetkiklerde Şen'in memesinde 5 milimetrelik tümöre rastladıklarını belirtti.

Erken evrede yakaladıkları kanserle mücadele ettiklerini bildiren Zengel, "Metastaz yoktu. Erken tanı konulduğu için hastamızın memesini almadık ve meme koruyucu cerrahisi yaptık. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Erken evrede teşhis edilen hastalıkta mücadele etme ve sağlıklı olma şansınız daha fazladır. Bu yüzden belirli aralıklarla tetkiklerin yapılmasını şiddetle öneriyorum." ifadesini kullandı.
Kemoterapi almadan kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu belirten Figen Şen de erken tanının hayatını kurtardığını kaydetti.

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Etiketler meme Baha Zengel Figen Şen İEÜ Medical Point Hastanesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde İzmir

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