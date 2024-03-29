Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Nijerya'da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti
SAĞLIK

Nijerya'da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ocaktan bu yana 202 kişinin menenjit salgınında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya’da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma Tarihi: 29.3.2024 09:51:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:51

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 22 eyalete bağlı 96 bölgede menenjit salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

İdris, bu sürede 2 bin 172 menenjit vakası tespit edildiğini, bunlardan 202'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NCDC'nin menenjit acil durum operasyon merkezlerini kurduğunu ifade eden İdris, ulusal hızlı müdahale ekiplerinin salgından etkilenen eyaletlere gönderildiğini söyledi.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Nijerya Batı Afrika Abuja Jide Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN