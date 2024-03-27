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SAĞLIK

Takviye diyet gıdası "beni-koji" 100'ü aşkın kişiyi hastanelik etti

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Takviye diyet gıdası beni-koji 100’ü aşkın kişiyi hastanelik etti
Yayınlanma Tarihi: 27.3.2024 10:03:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:02

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.

Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.

- Bakanlık acil denetim yapacak

Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.

Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.

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Etiketler Japonya Sağlık Bakanlığı Kobayashi Pharmaceutical Co kırmızı pirinç Kyodo

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