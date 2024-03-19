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SAĞLIK

SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

47 ilaç içerisinde 3 kanser, 3 MS, 1 immünosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan ürünü ve 3 diyabet ilacı da bulunuyor.

SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2024 10:03:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim, toplam 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 47 ilaç içerisinde 3 kanser, 3 multipl skleroz (MS), 1 immünosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan ürünü ve 3 diyabet ilacının da bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin internet sitesinden yaptığı duyuruda da düzenlemelerin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

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Etiketler SGK MS Sosyal Güvenlik Kurumu

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