Şanghay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin sağlık bakanları Kazakistan’da buluştu

Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye ülkelerin sağlık bakanları, Kazakistan 'ın başkenti Astana 'da bir araya geldi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova'nın ev sahipliğinde, Astana'daki Dijital Hükümet Ofisi'nde gerçekleştirilen ŞİÖ Ülkelerinin Sağlık Bakanları Konseyi 7. Toplantısı'na Hindistan, Çin, İran, Pakistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın sağlık bakanları ile yetkililerinin yanı sıra ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Nurlan Niyazaliyev ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de katıldı.

ŞİÖ üyesi ülkelerin sağlık sisteminin geliştirilmesinin ele alındığı toplantıda, ayrıca örgütün 2025-2027 dönemine ilişkin ortak eylem planı da tartışıldı. Alnazarova, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, bu yıl Kazakistan'ın ŞİÖ'ye dönem başkanlığı yaptığını belirtti.

Bu kapsamda örgüte üye ülkelerin sağlıktan sorumlu bakanları ve yetkilileriyle bir araya geldiklerini aktaran Alnazarova, toplantıda birbirleriyle sağlık sektöründeki yeniliklere dair tecrübe paylaşımında bulunduklarını ve iki yıllık ortak eylem planını onayladıklarını söyledi.

Alnazarova, "Özellikle ülkelerimizde bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve ilk yardımın daha da iyileştirilmesi alanlarında birbirimizin tecrübelerini dinledik ve genel olarak etkileşim yapabileceğimiz konular olduğunu gördük. Güçlerimizi birleştirebileceğimiz konuları da değerlendirdik." diye konuştu.

Özellikle çevre kaynaklı hastalıklarla mücadele alanında işbirliğini ele aldıklarını dile getiren Alnazarova, "Şu anda Aral Gölü bölgesi nüfusunun sağlık durumlarının derinlemesine inceleneceği bir proje geliştiriyoruz. Hem Özbekistan hem Kazakistan tarafından Aral bölgesinde 8 milyondan fazla insan yaşıyor." dedi.

Alnazarova, ŞİÖ üyesi ülkelerin sağlık sektöründeki iki yıllık eylem planının da tedavi yöntemlerinin çeşitlendirilmesinde teknoloji alanında tecrübe paylaşımı, tıp alanında ortak bilimsel araştırmaların yapılması, uzman yetiştirme gibi konularda işbirliğini kapsadığını bildirdi.