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SAĞLIK

Lösemiyi yenen Sıla Doğan, kanserle mücadele eden çocuklara umut veriyor

- Haliç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri hazırlık öğrencisi Sıla Duran: - "Lösemi ile mücadelemde karşılaştığım zorluklara rağmen doktorlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının empatileri ve sağladıkları destek, iyileşme sürecimde kritik rol oynadı"

Lösemiyi yenen Sıla Doğan, kanserle mücadele eden çocuklara umut veriyor
Yayınlanma Tarihi: 14.3.2024 08:53:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:49

Lösemiyi yenen Haliç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri hazırlık öğrencisi Sıla Duran, verdiği destekle lösemili çocuklara umut ışığı oluyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Duran, henüz 11 yaşındayken lösemi hastalığıyla tanıştı. Kendisine konan teşhisin ardından tedavisine başlayan ve zorlu süreci başarıyla atlatan Sıla, hayatına kaldığı yerden geri döndü. Tedavide geçirdiği günleri unutmayan Sıla, iyileştikten sonra kendisiyle benzer süreçleri yaşayan kardeşlerine destek olmaya devam ediyor.

Yaptığı hastane ziyaretleriyle başından geçenleri lösemili çocuklara anlatan Sıla Duran'ın sağlıkla sonuçlanan tedavi yolculuğu, lösemiyle savaşan ailelere umut veriyor. Sıla, ziyaret ettiği hastanelerde bir araya geldiği çocuklara yaptığı motivasyon konuşmaları ile moral veriyor.

Sıla Duran, öğrencisi olduğu Haliç Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'nda aktif olarak yer alıyor. "Bizim Çocuklar Başarır." sloganıyla hareket eden vakıfta Sıla, ürettiği dijital içeriklerle daha fazla insana ulaşıyor.

- "Her sağlık çalışanı birer kahraman"

Sıla Duran, sağlığına kavuşmasındaki en önemli rolün sağlık çalışanları olduğunu vurguluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Duran, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Lösemi ile mücadelemde karşılaştığım zorluklara rağmen doktorlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının empatileri ve sağladıkları destek, iyileşme sürecimde kritik rol oynadı. Tüm doktorlara özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar birer kahraman. İnsan hayatına değer katan, umut veren ve sevgiyle herkese hizmet eden kişiler. Başta tüm süreçte yanımda olan kendi doktorum Çetin Timur olmak üzere tüm doktorların Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

Hikayesiyle hastalıkla savaşan ailelere ilham kaynağı olan Sıla Doğan, çalışmalarını sürdüreceğini, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı ile çok daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Vakfın organize edeceği programlarla, İstanbul'da Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerde Sıla Doğan ve akademisyenlerin katılacağı söyleşiler yapılması planlanıyor.

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Etiketler Haliç Üniversitesi İstanbul 14 Mart Tıp Bayramı

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