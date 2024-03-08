Uzmanından zihinsel sağlığı korumada acil psikiyatrinin önemi hakkında değerlendirme

- Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov: - "Acil psikiyatrik durumlara örnek olarak akut psikotik ataklar, saldırganlık, madde zehirlenmesi veya yoksunluğu, intihar eğilimi, ilaç yan etkileri verilebilir"

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, acil psikiyatrinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yerilen Shukurov, acil psikiyatrinin hemen müdahale edilmesi gereken, hızlı müdahale gerektiren duygu, düşünce, davranış bozukluklarıyla ilgilendiği bilgisini paylaşarak, "Acil psikiyatrik durumlara örnek olarak akut psikotik ataklar, saldırganlık, madde zehirlenmesi veya yoksunluğu, intihar eğilimi, ilaç yan etkileri verilebilir." ifadelerini kullandı.

Acil psikiyatrinin multidisipliner yaklaşımı gerektirdiğini belirten Shukurov, gerektiğinde nörolojik müdahale veya konsültasyonla bağımlılık konusunda deneyim gerektiren bir alan olduğunu kaydetti.

Shukurov, zamanında hızlı bir şekilde müdahale edilmezse önemli sakıncaların ortaya çıkacağına işaret ederek, "Saldırganlık, bilinç bulanıklığı, kişinin muhakemesinin bozulması gibi acil psikiyatrik durumlar başka branşlardaki hastalıkların görünümleri şeklinde de olabilir. Bu durumlarda gereğinde ve yerinde ileri tetkik ve tedaviler yapılmasını gerektiriyor." açıklamasında bulundu.

Genelde hastaların acile akut psikotik, manik ataklar, saldırganlık, ilaç yan etkileri, madde zehirlenmesi veya yoksunluğu, panik atak, akut anksiyete nöbeti, akut uykusuzluk şikayetleriyle geldiğini aktaran Shukurov, "Detaylı anamnez alındıktan, hastanın ruhsal durum muayenesi yapılır, gerekli acil testler yapıldıktan sonra hastaya yatarak ya da ayakta tedavi öneriliyor. Multidisipliner yaklaşım sergileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Shukurov, hasta uykusuzluk şikayeti ile gelmişse, uykusuzluk için acil müdahale yapılıp bunun dışında hastanın, polikliniğe ve daha ileri uyku testleri için yönlendirilebildiğini bildirerek, uykusuzluğun sadece psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili değil nörolojik bir rahatsızlıkla da ilgili olabildiğini ve bu tür durumlar için genelde uykusuzluk laboratuvarı hizmet verildiği bilgisini paylaştı.