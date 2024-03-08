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SAĞLIK

Hamilelikte aşırı kilo, tansiyon ve diyabete neden oluyor

- Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru: - "Gebeliğe bağlı tansiyon ve şeker hastalığı kilo alımıyla doğrudan ilişkili. Gerek gebelik öncesinde kilo fazlalığı olan gerek gebelik sürecinde çok fazla kilo alan anne adayları bu iki hastalık açısından riskli durumda"

Hamilelikte aşırı kilo, tansiyon ve diyabete neden oluyor
Yayınlanma Tarihi: 8.3.2024 09:26:52 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:23

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebeliğe bağlı tansiyon ve diyabetin kilo alımıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, gebelik öncesinde fazla kilolu olan ya da hamilelikte çok kilo alan kadınların bu iki hastalık açısından riskli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı açıklamada, obezitenin hamilelikte ciddi sorunlara yol açtığını, buna bağlı olarak da son 10 yılda hamilelikte kilo alımı ve iri bebek doğumlarının arttığını ifade etti.

Yanlış beslenmenin gebelik şikayetlerinin ana nedeni olduğunu vurgulayan Buyru, "Fazla kilo alan gebelerde çabuk yorulma, merdiven çıkamama, halsizlik, bel ve sırt ağrısı, uyku problemleri daha çok görülüyor. Gebeliğe bağlı tansiyon ve şeker hastalığı kilo alımıyla doğrudan ilişkili. Gerek gebelik öncesinde kilo fazlalığı olan gerek gebelik sürecinde çok fazla kilo alan anne adayları bu iki hastalık açısından riskli durumda." dedi.

Gebeliğin başından itibaren aşırı tuz, şeker ve karbonhidrat tüketiminden kaçınılması gerektiğini anlatan Buyru, gebelik boyunca 12-13 kilo alınabileceğini, hamilelik başlangıç kilosu daha düşük olanların biraz daha fazla kilo alabileceklerini dile getirdi.

- "Gebe kendini frenlemeli, aşırı beslenmeden kaçınmalı"

Buyru, hamilelerde tansiyon ve şeker gibi hastalıkların gebeliğin 24'üncü haftasından itibaren ortaya çıktığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hamileler ilk 3 ay içinde bulantı nedeniyle çok fazla beslenemiyor. 12. haftadan itibaren bulantıların kesilmesiyle gebe o ilk 3 ayın açığını da kapatırcasına daha fazla beslenmek istiyor. Ama bu çok tehlikeli bir dönem. O yüzden gebe kendini frenlemeli, hiçbir zaman doyuncaya kadar yememeli, aşırı beslenmeden kaçınmalı. Gebelikte şeker hastalığı bebeğin suyunun artmasına, iri bebek oluşumuna, önlem alınmazsa anne karnında ani bebek ölümlerine neden olabilir. Gebelik kontrolü esnasında, tansiyona bakılması, şeker yükleme testinin yapılması ve kilo alımının izlenmesi oldukça önemli."

Sağlıklı beslenmenin yanında egzersiz yapmanın da önemine değinen Buyru, hamilelerin haftada 3-4 kere 30-40 dakika yürüyüş yapmaları gerektiğini, bunun anne adayının sağlıklı kilo alımı ve bebeğin gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

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Etiketler Şeker yükleme Tansiyon şeker hastaları diyabet

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