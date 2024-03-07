Kolon kanserinin genç yaşta görülme sıklığının arttığı uyarısı

Türk Gastroentroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, genetik yatkınlığı olanlarda genç yaşlarda kolon kanseri görülme sıklığının arttığını belirterek, "Son yıllarda gençlerde kolon kanseri artış gösteriyor. Beslenme, işlenmiş gıda tüketilmemesi çok önemli." dedi.

Türk Gastroentroloji Derneğince "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen toplantıda, tarama testlerinin erken teşhisteki önemi, kolon kanserinin görülme sıklığı ve nedenleri anlatıldı.

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, kolon kanserinin tüm dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser olduğunu dile getirerek, 50 yaş üstünde belirgin olarak artış gözlenen bu türün son yıllarda da 40 yaş altındakilerde obeziteye bağlı olarak görülme sıklığının yükseldiğini aktardı.

Geç kalınması durumunda kolon kanserinde büyük problemler yaşandığını vurgulayan Cindoruk, "Erken dönemde yakalandığı zaman sağlığımıza büyük zarar vermiyor. Erken yakalandığında sağ kalım yüzde 90'lara ulaşıyor. Metastaz olduğunda bu oran yüzde 10'lara düşüyor. Biz bunları tarama testleriyle erkenden yakalayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kolonoskopi yaptırmaktan korkmayın"

Cindoruk, tarama testlerinin erken tanıdaki önemine dikkati çekerek, "Kolonoskopi yaptırmaktan korkmayın. Tarama testlerinin farkındalığının bilinmesi gerekir. Özellikle genetik yatkınlığı olanlarda genç yaşlarda kolon kanserine yakalanma, görülme sıklığı artıyor. Son yıllarda gençlerde kolon kanseri artış gösteriyor. Beslenme, işlenmiş gıda tüketilmemesi çok önemli." uyarısında bulundu.

Tarama testlerindeki yaş sınırının 45'e çekildiğini, aile öyküsü olduğunda 25-30 yaşa inebileceğine vurgulayan Cindoruk, "Kolon kanserinden değil, geç kalmaktan korkuyoruz. Gaitada gizli kanla tarama testini aile hekimleri yapıyor. Karın ağrısı, dışkılama değişikliği, dışkı rengi, çapı, kilo kaybı ve uzun süreli ishal ya da kabızlık alarm belirtileridir. Bunlar varsa hemen bir gastroentereloga müracaat etmek gerekli. Bu belirtilerde çok erken tanı koyma şansına sahibiz. Kolonoskopi de kesin tanıyı koyacağımız yöntem. Erken dönemde kolonoskopide lezyon yakalanırsa bu hastalara cerrahi yöntem uygulamıyoruz." sözlerine yer verdi.