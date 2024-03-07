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SAĞLIK

Acil tedavi ihtiyacı olanlara yardım için Kamerun'a gittiler

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi acil tedavi ihtiyacı olanlara yardım için Kamerun'a gitti

Acil tedavi ihtiyacı olanlara yardım için Kamerun’a gittiler
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 09:35:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:29

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüsü sağlık ekibi, Kamerun'da ihtiyaç sahiplerini tedavi edecek.
Sağlık altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde hizmet veren Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarını Kamerun'a gönderdi. Ekipte yer alan bir operatör ve iki uzman doktor, bir hemşire ile ç personel bu ülkeye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Bilet ve bagaj işlemini tamamlayan gönüllü sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının uçağıyla, başkent Yaounde'ye hareket etti.
- Koordinatör Obideen: "Bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz"
Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Hale Obideen, uçuş öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerun'da yerinden edilmeye neden olan çatışmaların, iç karışıklıkların, salgın hastalıkların ve iklim krizi nedeniyle insani yardıma ihtiyacın devam ettiğini söyledi.
Ülkede 2,5 milyon çocuğun insani yardım beklediğine dikkati çeken Obideen, şunları ifade etti:
"Yeryüzü Doktorları olarak bugüne kadar 55'i aşkın ülkede çeşitli sağlık faaliyetleri yürüttük. Kamerun da bu ay gönüllü ekiplerimizle hizmet vereceğimiz ülkelerden biri. Doktorlarımızla hastanelerde hizmetler verirken bölgedeki okulları da ziyaret edeceğiz. Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bir haftalık süreçte bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uzman gönüllülerimizle sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için bölgede görevli yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vereceğiz. Ramazan ayı kapsamında da yardım çalışması yapacağız."
- Kamerunlu sağlık çalışanlarına eğitim verecekler
Gönüllü sağlık ekibi, program dahilinde 9 gün boyunca bölgede doğum, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık hizmeti verecek.
Dernek çalışanları, 4,7 milyon insanın krizler nedeniyle acilen insani yardıma ihtiyaç duyduğu Kamerun'da uzmanlık gerektiren muayenelerin yanında ayrıca yerel sağlık çalışanlarına kendi tecrübelerini aktaracak, bilgi paylaşımında bulunacak.
Sunduğu hizmetlerde süreklilik sağlamayı hedefleyen dernek, yerel sağlık sistemini de destekleyecek.

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Etiketler Türk Hava Yolları Kamerun Türkiye Yaounde İstanbul Havalimanı Yeryüzü Doktorları Derneği yeryüzü doktorları Yeryüzü Doktor ramazan ayı Kadın Doğum

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