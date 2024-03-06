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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

- "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız" - "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
Yayınlanma Tarihi: 6.3.2024 09:48:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Sağlık Bakanlığına yapılacak işçi alımlarının hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız." diye konuştu.

Bakanlığın 27 bin personel alımına ilişkin ÖSYM yerleştirme sonuçlarının da açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler." ifadelerini kullandı.

"Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerine Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada, yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının, ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."

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Etiketler Ankara İstanbul Sağlık Bakanlığına ÖSYM YouTube Cumhurbaşkanlığı külliyesi Fahrettin Koca İŞKUR Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

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