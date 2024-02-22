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SAĞLIK

Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 hastaya umut oldu

Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 hastaya umut oldu
Yayınlanma Tarihi: 22.2.2024 09:30:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:29

Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın (23) 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek.

Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, korneaları ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

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Etiketler Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Osmaneli Bilecik

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