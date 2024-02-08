İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 340 doktor ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde toplanan Filistin'deki sağlık sektörü çalışanları, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki saldırılarında 340 doktor ve sağlık sektörü çalışanını öldürdü, 900 kişiyi yaraladı ve 100 sağlık personelini gözaltında tutmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık ekiplerinin ciddi ihlallere maruz kaldığın" vurgulayan Filistinli Bakan, "zalimce ve yasa dışı" olarak nitelediği uygulamaların, uluslararası insancıl hukukun birçok hükmünün açık bir şekilde ihlalini oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze saldırılarıyla ilgili kararına rağmen İsrail'in sağlık sektörüne yönelik ihlalleri arttığına dikkati çeken Keyle, "sağlık sektörü çalışanlarına koruma sağlanması gerektiğini" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının çağrısıyla düzenlenen ve Filistin'deki sağlık ve ambulans hizmet sağlayıcılarının temsilcilerinin de bulunduğu protestoda katılımcılar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık personeline yönelik saldırılarını kınayan, korunmasını ve saldırının durdurulmasını talep eden pankartlar açtı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.