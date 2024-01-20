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SAĞLIK

Erken yaşlardaki stres, ilerleyen dönemde kalp hastalıkları riskini artırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, erken gençlik döneminde ağır strese maruz kalan bireylerin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Erken yaşlardaki stres, ilerleyen dönemde kalp hastalıkları riskini artırıyor
Yayınlanma Tarihi: 20.1.2024 11:46:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:46

Araştırmacılar, Güney California Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Çalışmalarına katılan 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar, stres seviyelerine göre "sürekli yüksek stres", "zaman içinde azalan stres", "zaman içinde artan stres" ve "sürekli düşük stres" olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonucunda stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti.

Ayrıca bu kişilerin ilerleyen yaşlarda damar sağlığının daha kötü ve tansiyonlarının da yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmanın yazarlarından Güney California Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Fanqi Guo, üniversitenin haber sitesine yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bize erken yaşlarda stres yönetiminin, koruyucu sağlık davranışı olarak önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "American Heart Association" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler ABD American Heart Association Güney California Üniversitesi

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