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SAĞLIK

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şehit edilen Filistinlilerin sayısı 311'e yükseldi

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi şehit oldu
Yayınlanma Tarihi: 27.12.2023 09:18:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 09:22

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Tulkerem kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıyla bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "saldırılarda yaşamını yitiren 6 şehidin Tul Kerem'deki Sabit Sabit Hastanesi'ne nakledildiği ve 24 yaşındaki bir gencin de başından ağır yaralandığı" kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırdığını ifade etti.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını ifade eden tanıklar, İsrail ordusunun kampta bir noktayı bombaladığını aktardı.

Son saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 311'e yükseldi.

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