Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • İsrail saldırılarında Gazze'de yaralanan 53 kişi, tedavileri için Tunus'a getirildi
SAĞLIK

İsrail saldırılarında Gazze'de yaralanan 53 kişi, tedavileri için Tunus'a getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.

İsrail saldırılarında Gazze’de yaralanan 53 kişi, tedavileri için Tunus’a getirildi
Yayınlanma Tarihi: 19.12.2023 11:00:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:06

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nden gelen yaralılara ilişkin görüntü paylaşıldı.
Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.

Gazze Şeridi'nden Tunus'a yaralı taşıyan ikinci uçağın Kartaca Havaalanı'na ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Murabıt, "İşgalcilerin Gazze Şeridi'ne saldırılarında yaralanan 1'i Tunuslu 52'si Filistinli olmak üzere 53 yaralı ve beraberindeki refakatçileri, Tunus'tan gönderdiğimiz sivil uçakla getirildi. Yaralıların tedavileri için başkent Tunus'taki çeşitli hastanelere sevkleri gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

BU DURUM TUNUS FİLİSTİN DAYANIŞMASININ BİR GÖSTERGESİDİR
Yaralı Filistinlilerin Tunus'ta tedavi edilmesinin Tunus'un Filistin ile dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Murabıt, özel hastanelerde tedavi görecek yaralılar için hastanelerin gönüllü olarak hizmet vereceklerini ve tedavi için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirtti.
Murabıt, daha fazla yaralı Filistinlinin Tunus'a getirilmesi için Mısırlı yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktardı.


Tunus, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerden oluşan ilk yaralı grubunu 4 Aralık'ta getirmişti. Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla başkent Tunus'a getirilen 29 yaralı ile 10 refakatçiyi, Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani karşılamıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler sağlık haberleri Sağlık Gazze gazze haberleri İsrail Mısır Tunus Kartaca Havaalanı Tunus Hava Kuvvetleri Hail el Fehhum Gazze Şeridi Kartaca Havalimanı Filistin Tunus Havayolları El Ariş Havaalanı TUNUS FİLİSTİN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN