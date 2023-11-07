Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde organ bağışı konuşuldu

- Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit: - " Türkiye olarak organ nakli konusunda çok iyiyiz, çok iyi merkezlerimiz var. Farkındalık haftalarında özellikle organ bağışı haftasının dolu geçmesini önemsiyoruz"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, "Organlarımız toprak olmasın can olsun" konulu sempozyum düzenlendi.

"3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında, konferans salonunda yapılan sempozyumda konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Türkiye'de yaklaşık 30 bin insanın umutla organ nakli beklediğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık noktasında iyi bir noktaya geldiğini belirten Yiyit, "Türkiye olarak organ nakli konusunda çok iyiyiz, çok iyi merkezlerimiz var. Farkındalık haftaları çok önemli. Farkındalık haftalarında özellikle organ bağışı haftasının dolu geçmesini önemsiyoruz. Bu nedenle bu haftaya çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan ise tedavisi yalnızca organ ile doku nakliyle olan hasta çözümünün tüm dünyada bir problem olduğunu ifade etti.

Dünyada yaklaşık 200 bin kişinin organ bağışı ile sağlığına kavuştuğuna dikkati çeken Kalkan, Türkiye'de bunun 4 binlerde olduğunu belirtti.

Etkinlikte, "Türkiye'de Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi", "Organ Bağışının Dini Yönü-Manevi Destek Birimi", "Beyin Ölümünde Nörolojik Değerlendirme", "Apne Test-Donör Bakımı", "Beyin Ölümünde Radyolojik Değerlendirme" ile "Hematopoietik Kök Hücre Nakli" konuları kapsamlı işlendi.

Davetliler, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında açılan stantta bağış yapıp karikatür sergisini gezdi.