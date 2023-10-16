Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinden iklim krizine karşı "Yeşil Ameliyathane Projesi"

- TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem : - " Türkiye 'de ilk defa uygulanacak proje kapsamında çevreye zarar veren uygulamaların azaltılmasının yanı sıra hasta sağlığı ve güvenliğinin de korunması birincil amacımız. Proje kapsamında, ameliyathanelerde gaz kullanımı minimize edilecek, anestezik gaz ve narkoz ilaçlarının kullanımının azaltılmasıyla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek"

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, iklim kriziyle mücadele kapsamında hazırladıkları "Yeşil Ameliyathane" projesiyle ameliyathanelerde gaz kullanımının minimize edilmesini, anestezik gaz ve narkoz ilaçlarının kullanımının azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TARD tarafından "16 Ekim Dünya Anestezi Günü" kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Erdem, iklim kriziyle mücadele çerçevesinde derneğin 2023'te Avrupa Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin (ESAIC) Glasgow Deklarasyonu'nu kabul ettiğini, 14 Temmuz 2021'de Türkiye'nin de taraf olduğu iklim kriziyle mücadele konusunda anestezi uzmanları olarak iradelerini ortaya koyduklarını bildirdi.

Yaşanan kuraklık ve sel gibi tüm felaketlerin birincil nedeni olan iklim krizine "dur" demek için canla başla çalışmaya söz verdiklerinin altını çizen Erdem, ameliyathanelerde anestezik gazların ve tıbbi atıkların küresel ısınmaya olan etkilerini azaltma ve karbon ayak izini küçültme bilinciyle meslektaşlarının gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Erdem, "AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2030'a kadar yüzde 25 azaltılmasını hedeflediği anestezide kullanılan ilaçların total sera gazı emisyonuna etkisi yaklaşık yüzde 2 civarındadır. Ameliyathane atıkları da tüm hastane tıbbi atığının yüzde 20'sini oluşturmaktadır. 2050'de etkin çabalarla iklim nötralitesine ulaşılması hedeflenmektedir." bilgisini verdi.

- "Yeşil Ameliyathane Projes i"

Bu kapsamda derneğin bir "Yeşil Ameliyathane" projesi olduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa uygulanacak proje kapsamında çevreye zarar veren uygulamaların azaltılmasının yanı sıra hasta sağlığı ve güvenliğinin de korunması birincil amacımız. Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri her hastanenin can damarıdır. En fazla tüketim ve etkileşim de orada olmaktadır. Bu operasyonlar esnasında kullanılan malzemeler, gazlar, narkoz ilaçları ve benzeri materyaller hasta sağlığına katkı vermelerinin yanında çevreye kötü etkileri de bulunmaktadır. Proje kapsamında, ameliyathanelerde gaz kullanımı minimize edilecek, ülke genelinde hekimlerin bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri için eğitimler yapılmaya devam edilecek, hasta ve çalışan güvenliği en üst düzeyde önceliklendirilerek anestezik gaz ve narkoz ilaçlarının kullanımının azaltılmasıyla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Bunun yanında enerji kullanımında tasarruf ve atık yönetimi konusunda oluşturulacak prosedürler de hazır."