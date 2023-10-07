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SAĞLIK

İstanbul'da köprüler yeşile büründü

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında, hastalığın simge rengi olan yeşile büründü.

İstanbul’da köprüler yeşile büründü
Yayınlanma Tarihi: 7.10.2023 10:56:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 11:06

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi'ye dikkatin çekilmesi için yeşile büründü

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında, hastalığın simge rengi olan yeşil ile ışıklandırıldı.

Serebnal Palsi: Beyin Felci

Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak ve bu hastalığa dikkatin çekilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi olan yeşile büründü.

Köprülerde yeşil renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

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