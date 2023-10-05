Avrupa Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi başladı

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen kongreye, 40 ülkeden 600'ü yabancı 1000'e yakın uzman katıldı. Her yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen kongre, bu yıl "Dünyada Bilişsel Davranışçı Terapi: Göç ve Kültürel Çeşitlilik" temasıyla yapıldı.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, AA muhabirine, kongrenin bilimsel anlamda dünyanın en önde gelen psikoterapi kongrelerinden biri olduğunu söyledi.

Kongrenin psikoterapi yöntemleri üzerine çalışma ve uygulamaları içerdiğini aktaran Türkçapar, "Bilişsel davranışçı psikoterapide odaklanılan şey insanların düşünce ve davranışlarını ele alıp, bunları değiştirerek sorunu azalmaktır. Bu algı, düşünce ve davranışları değiştirmek için belirlenmiş yöntemler var. Kongremizde mevcut tedavi yöntemlerine yönelik dünyanın önde gelen uzmanları tarafından eğitimler veriliyor. Yeni araştırma ve uygulamalarla ilgili sempozyumlar yapılıyor. Ayrıca elde edilen yeni verilerin ve bilimsel araştırmaların sunumları yapılıyor." diye konuştu.

Türkçapar, kongreye Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Japonya'dan da yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına önemli katkılarda bulunan uzmanların katıldığını vurguladı.

- Deprem sonrası travmalara yardımcı olacak gelişmeler de ele alınacak

Kongrenin bu yıl Türkiye'de yapılmasının önemine dikkati çeken Türkçapar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 100. yılında böyle büyük bir kongreye ev sahipliği yapmak bizler için çok önemli. Hem de doğal afet yönünden dünyanın en şanssız bölgelerinden birindeyiz. Depremlerde travmalar, travmalara bağlı psikolojik sıkıntılar yaşanıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu travmaların nasıl giderileceğine yardımcı olacak son gelişmeleri de burada ele alacağız. Ayrıca ana temamızda yer alan göçe bağlı travmaları işleyeceğiz."

Kongre Bilimsel Sekreteri Doç. Dr. Ercan Altınöz ise kongreye katılımın oldukça yoğun olduğunu belirtti. Kongrenin çevrim içi takip edilebildiğini ileten Altınöz, "Kongremizde 150'yi aşkın bilimsel aktivite yapılacak. Kongreye araştırmacılar yeni verilerini sunmaya, klinisyenler ise yeni uygulamaları öğrenmeye geliyor. Becerilerini artırarak buradan ayrılıyorlar. Yıllar sonra bunun Türkiye'de, böyle önemli bir yılda yapılmasından dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Avrupa Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Birliği Başkanı Katy Grazebrook da bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemlerinin kanıta dayalı olmaları nedeniyle ruh sağlığı sorunlarının çözümünde önemli rol oynadığını vurguladı.

Grazebrook, Türkiye'de yaşayan birçok insanın depremden fazlasıyla etkilendiğini belirterek, bu kapsamda kongrenin Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.



Kongre, 7 Ekim'de sona erecek.