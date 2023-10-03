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SAĞLIK

Antalya'da 54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu

Antalya'da beş yıldır kalp yetmezliği bulunan 54 yaşındaki hastaya, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kalbi nakledildi.

Antalya’da 54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu
Yayınlanma Tarihi: 3.10.2023 16:53:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 16:53

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki O.B'nin bağışlanan organlarından kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, bağışlanan kalbi başarılı bir operasyonla 2 çocuk babası Kerim Gökkurt'a nakletti.

Yeniden hayata tutunan Gökkurt'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Prof. Dr. Bayezid, yaptığı açıklamada, hastanın sağlığının iyi olduğunu, tedavisi tamamlanınca taburcu edeceklerini belirtti. Kovid-19 salgınından sonra organ bağış oranlarının düştüğünü dile getiren Gökkurt, Türkiye'de 1500 hastanın kalp nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı çağrısında bulundu.

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Etiketler Antalya Aydın Türkiye Ömer Bayezid Akdeniz Üniversitesi Hastanesine Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kerim Gökkurt kovid 19

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