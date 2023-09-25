Türk Eczacıları Birliğinden "Dünya Eczacılar Günü" mesajı

Birlikten yapılan açıklamada, 25 Eylül'ün, Türk Eczacıları Birliğinin önerisiyle bütün dünyada "Dünya Eczacılar Günü" olarak kutlandığı belirtildi.

Eczacıların insan sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük sorumluluk taşıdığı vurgulanan açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde eczacıların üstlendiği stratejik rolün bir kez daha açığa çıktığına işaret edildi.

Eczacıların "sağlık sektörünün belkemiği" olarak nitelendirildiği açıklamada, son yıllarda hastaların ilaca erişimde bazı sıkıntılar yaşadığı, bunların eczacıları da etkilediği savunuldu. Söz konusu sorunun çözümü ve ilaçta dışa bağımlılığının en az seviyeye indirilmesinin gerekliliği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ülkemizde üretilmiş yeni bir molekül ilaç ne yazık ki bulunmamaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bugünler, patenti ülkemize ait yeni molekül ilaçların üretiminde milli bir hamlenin başlatılması için anlamlı bir fırsattır. Ülkemizin küresel konumu, ilaç sanayimizin tecrübeleri düşünüldüğünde Türkiye bu alandaki potansiyelini göstermek için büyük bir büyüme fırsatına sahiptir. Özellikle biyoteknoloji alanı başta olmak üzere, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi hastalarımızın hızlı ve kolay bir şekilde yenilikçi ilaçlara ve yeni tedavilere erişimlerini sağlayacaktır.

Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği olarak ilaç sektöründe söz sahibi bütün paydaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde acilen bir araya gelmesi çağrısında bulunuyoruz. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, ilaç yokluklarına geçit vermeyecek, hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak, meslektaşlarımızı mağdur etmeyecek yeni bir sistemin kurgulanması için üzerimize düşen her türlü desteği vereceğimizi kamuoyu önünde taahhüt ediyoruz."