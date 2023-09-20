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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'un Eris varyantına ilişkin açıklama:

- "Eris adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil"

Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19’un Eris varyantına ilişkin açıklama:
Yayınlanma Tarihi: 20.9.2023 11:09:08 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 11:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra Türkiye'de de sınırlı sayıda vakada görüldüğünü belirterek, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını belirtti. Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

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