Bangladeş’te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 593’e çıktı

Bangladeş 'te son 24 saatte 17 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesiyle yılın başından bu yana ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı 593'e yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ağustosta 342 kişinin dang hummasından öldüğü ve 2023'te toplam ölümlerin 593'e yükseldiği belirtildi.

DHGS açıklamasında, ülkede toplam vaka sayısının 123 bin 808 olduğu kaydedildi.

- Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.