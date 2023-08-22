Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi
SAĞLIK

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay’da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi
Yayınlanma Tarihi: 22.8.2023 14:01:46 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 14:00

Kayseri'den Hatay'a giden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracında 15 bin 300 depremzedenin tedavisi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının imal ettiği, donanımını Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin üstlendiği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokolün ardından hizmete başlayan gezici klinik aracı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedelere hizmet verdi.

Hatay'da 14 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan ve 180 gün bölgede çalışma yürütülen klinikte, 15 bin 300 depremzedenin diş tedavisi yapıldı.

Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği klinik, tam donanımlı olarak afetzedeler için çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun, Hatay'da diş konusunda aciliyet gerektiren tüm müdahalelerin bu klinikte yapıldığını belirtti.

Klinikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilerin de verildiğini aktaran Şahin, "Kanal tedavileri, dolgular, diş çekimleri yapıldı. Bugün itibarıyla görevini tamamlayan aracımız Kayseri'ye döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Büyükşehir Belediyesi Mehmet Erşan Gezi Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kazım Memduh Büyükkılıç Kahramanmaraş Kayseri Hatay

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN