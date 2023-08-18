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SAĞLIK

Vegan beslenme çocuğun gelişimini etkiliyor

- Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz: - "Sağlıklı enerji ve vitaminler ile minerallerin vücuda alınması, depoların doldurulması, kemiklerin gelişimi için çok önemli"

Vegan beslenme çocuğun gelişimini etkiliyor
Yayınlanma Tarihi: 18.8.2023 15:16:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:18

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, "Vegan beslenmeyi tercih eden ebeveynler çocuklarının da bu beslenme biçimini tercih etmelerini istiyor. Ancak vegan beslenmeyi gelişim ve büyüme çağındaki çocuklar için önermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, çocukların büyüme ve gelişim çağında çeşitli ve renkli beslenmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, "Sağlıklı enerji ve vitaminler ile minerallerin vücuda alınması, depoların doldurulması, kemiklerin gelişimi için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Çocukluk çağının büyüme ve gelişmenin en hızlı ve en önemli olduğu dönemlerden biri olduğunu ve bu dönemdeki kazanılan beslenme alışkanlığının geleceğe yönelik yatırım olduğunu belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukluk döneminde her besin grubundan besinlerin ana öğünlerde tüketilmesi, mümkün olduğunca renkli ve çeşitli besinlerin tüketilmesi, yeterli enerji ve vitaminler ile minerallerin vücuda alınması, kullanılması, depoların doldurulması, kemiklerin gelişimi, ideal büyüme eğrilerini takip etme açısından oldukça kıymetli. Vegan beslenmede hiçbir hayvan eti ve ürünleri, süt, yumurta, bal ve bunları içeren besinler tercih edilmiyor. Çocukların sağlıklı gelişimleri için birçok vitamin, mineral ve besin çeşitliliğine ihtiyaçları var. B12 vitamini gibi bazı besin öğeleri bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaz ve bu nedenle B12 eksikliği kaçınılmaz. Birçok ihtiyacımız olan besin öğelerinin eksikliğine bağlı sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz.

Her bireyin beslenme şekli kendine özeldir ve yaşam şartları da göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Kişinin yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri, metabolik durumları, fiziksel aktivite şiddetleri, kronik hastalığı olup olmama durumuna göre besin ve besin öğesi ihtiyaçları farklılık gösterir. Çeşitli ve dengeli beslenmenin yanında yeteri kadar su tüketin, fiziksel aktifler yapın ve uyku düzenine dikkat edin."

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Etiketler B12 vitamini

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