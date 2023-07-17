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SAĞLIK

DSÖ, Polonya'da onlarca kedinin kuş gribine yakalandığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Polonya genelinde 29 kedinin kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsüne yakalandığını, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiğini ve 14'üne ise ötenazi yapıldığını açıkladı.

DSÖ, Polonya’da onlarca kedinin kuş gribine yakalandığını bildirdi
Yayınlanma Tarihi: 17.7.2023 17:00:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 17:04

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya, 27 Haziran'da DSÖ'ye ülke genelinde kedilerde yaşanan olağandışı ölümler bildirdi.

11 Temmuz itibarıyla 46 kedi ve bir karakulaktan alınan numunelerin incelenmesinin ardından bunlardan 29'unun H5N1 virüsü testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Kedilerden 11'i yaşamını yitirirken, 14'üne ötenazi ise yapıldı. Kedilerin virüse maruz kalmasının sebebi henüz tespit edilemedi. Konuyla ilgili epidemik araştırmalar devam ediyor.

Kuş gribine yakalanan kedilerin temaslısı olan kişiler henüz semptom bildirmezken, temaslılar için gözetim süresi sona erdi.

Kedilerde etkili olan kuş gribinin insanlar arasında bulaşma riski düşük, sahipleri ile koruyucu kişisel ekipman kullanmadan virüslü kedilere yaklaşan veteriner gibi kişilerde ise düşük ve orta olarak değerlendirildi.

Kedilerin daha önce kuş gribi enfeksiyonuna maruz kalmaları rapor edilse de Polonya, ülke genelindeki geniş bir coğrafi alanda çok sayıda kedinin H5N1 virüsüne yakalanmasını bildiren ilk ülke oldu.

DSÖ, Polonya'daki durumu takip etmeyi sürdürürken, bölgesel kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Polonya'daki diğer ortak kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.

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Etiketler Polonya Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü

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