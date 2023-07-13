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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "sıcak çarpması" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanları, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sıcak çarpması uyarısı
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2023 16:23:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 16:28

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerinde bulundu.

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