TEİS Genel Başkanı Saydan kronik hasta raporlarının 6 ay uzatılmasını değerlendirdi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığının kronik hasta raporlarını 6 ay daha uzatmasıyla ilgili, "Bakanlığın aldığı kararı SGK'nin sisteme ivedilikle işlemesini, herhangi bir sorun yaşanmaması adına ivedilikle talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının daha önce 30 Haziran 2023'e kadar uzattığı raporları dün yayımladığı duyuruyla hayati öneme haiz bazı ilaçlar için 31 Aralık 2023'e kadar uzattığını belirtti.

Rapor sürelerinin uzatılmasıyla hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

"SGK tarafından da kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığının aldığı kararı SGK'nin sisteme ivedilikle işlemesini herhangi bir sorun yaşanmaması adına ivedilikle talep ediyoruz."