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SAĞLIK

Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor

Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor
Yayınlanma Tarihi: 16.6.2023 18:28:19 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 18:27

Yeni yapılan araştırmalarda, ölümden dönen kişilerin anlık olarak hafızalarının netleştiği ve unuttukları anıları hatırladıkları saptandı.

Scientific American'ın haberine göre, "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlanan son çalışma kapsamında, ABD'de Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, yaşam destek ünitesinden çıkarıldıktan sonra kalp krizi geçiren komadaki dört hastadan ikisinin beyin aktivitelerinde artış olduğunu tespit etti.

Bu kapsamda, belirli bir süre kalbi duran ve hayata dönen kişilerin beyin aktivitelerinin incelenmesi sonucu demans hastası gibi bazı kişilerin aniden zihninin berraklaştığı ve unuttukları anılarını kısa süreliğine hatırladıkları saptandı.

2017 ila 2020 yıllarında ABD ve İngiltere'de kalp masajı sonrası hayata dönen 500'den fazla hastanın gözlemlendiği AWARE II adlı araştırmada da kişilerin beyin aktivitelerinde artış görüldü.

AWARE II ekibinin lideri Sam Parnia, "Öldüğünüzde beyniniz oksijen ve besinden yoksun kalır, bu nedenle kendini kapatır. Bu kapanmayla beyninizin normalde ulaşamayacağınız bölümlerine erişim sağlanıyor ve zihniniz berraklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinden Jimo Borjigin, söz konusu hastaların beyinlerinde uyanıklık, dikkat ve hatırlamayla ilişkilendirilen gama dalgalarında artış gözlemledi.

Borjigin, gama dalgalarındaki artışın ve ölüm öncesi kişilerin hafızalarının netleşmesinin, oksijen seviyesindeki düşüşe bağlı olarak beynin dengeyi yeniden kurmaya çalışması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

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Etiketler ABD Scientific American Michigan Üniversitesinde İngiltere Sam Parnia demans AWARE II Proceedings of the National Academy of Sciences AARE II Jimo Borjigin

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