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SAĞLIK

Bakterilerin, gut ve kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği belirtildi

Yapılan son araştırmada, bağırsak mikrofaunasında ürik asit tüketen bakterilerin, kalp damar hastalıkları ve gut hastalığının muhtemel tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı.

Bakterilerin, gut ve kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği belirtildi
Yayınlanma Tarihi: 13.6.2023 10:05:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:08

Technology Networks'ün haberine göre, damar sertleşmesi ve gut hastalığı ile ilişkilendirilen yüksek ürik asit seviyelerinin, bağırsak mikrofaunasındaki bakterilerin genleriyle çözülebileceği keşfedildi.

Araştırmada, yaklaşık bin kişinin damar tıkanıklığı ve ürik asit seviyeleri ile sindirim kanalındaki mikrobiyal faunası incelendi.

Ayrıca, araştırma kapsamında yetişkin farelerin bağırsaklarından alınan dışkı örneği, sindirim kanalında mikrop olmayan farelere aktarıldı. Deney sonucunda mikrop transferi yapılan farelerde donörün ürik asit seviyeleri ve benzer seviyelerde damar tıkanıklığı gözlemlendi.

İncelemenin ardından bakterilerde ürik asit tüketimi sırasında faaliyete geçen genler tespit edildi. Ürik asitleri tüketmek için gerekli genin laboratuvarlarda yaygın bulunan bakterilerden elde edilebileceği kaydedildi.

Sağlıklı böbrekler ürik asidi kandan filtrelese de yaklaşık üçte biri bağırsaklara yayılıyor. Bağırsakta biriken ürik asit ise gut hastalığına sebep oluyor.

Araştırmanın yazarlarından ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden Prof. Federico Rey, "Ürik asidin birikmesi, kanda kristalleşmeye ve gut hastalığıyla sonuçlanan tıkanmalara yol açar ancak kristalleşecek kadar birikmeden önce, normal seviyenin biraz üzerine çıkan ürik asit miktarı damar sertleşmesiyle ilişkilendirilen iltihaplara yol açar." açıklamasında bulundu.

Rey, "Düşük ürik asit ile ilişkilendirilen bakterileri tespit ederek, bakterilerin dolaylı olarak damar tıkanıklığı riskini azalttıklarını fark ettik." dedi.

Gut veya kalp damar hastalarını yönlendirmek için çok erken olmasına rağmen keşfin yeni tedavilerin bulunmasına yardımcı olacağını ifade eden Rey, gelecekteki çalışmalarında kalp damar hastası hayvanları gen nakliyle tedavi etmeyi planlıyor.

Araştırma, "Cell Host & Microbe" adlı dergide yayımlandı.

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Etiketler Madison Üniversitesinde Technology Networks Cell Host & Microbe Federico Rey

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