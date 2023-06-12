Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Tıbbi aromatik bitkilerin kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi
SAĞLIK

Tıbbi aromatik bitkilerin kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke, tıbbi aromatik bitkilerin kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tıbbi aromatik bitkilerin kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi
Yayınlanma Tarihi: 12.6.2023 11:59:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 12:04

Prof. Dr. Aybeke, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili sunum yaptı.

Tıbbi aromatik bitkilerin ilaç sanayi ve kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanıldığını belirten Aybeke, bitkilerden elde edilen yağ, çay ve türevlerine vatandaşların rağbet gösterdiğine dikkati çekti.

Aybeke, tıbbi aromatik bitkilerin pek çok faydası olduğunu ancak kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımın sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade etti.

Bu bitkilerden elde edilen yağların ve diğer ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Aybeke, "Aromatik yağlar, yoğunluğu olan yağlardır. Bu yağlar çok dikkatli kullanılmalıdır. Gelişigüzel kullanıldığında tehlikelidir. Aktardan küçük şişelerde alınan yağlar çok kuvvetli esans yağlardır. Kullanırken damlalık vasıtasıyla önerilen miktarda kullanılması gerekir. Aksi takdirde cilt ve sağlık sorunlarına yol açabilir." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Çevre Haftası tıbbi aromatik bitkisel doğal tedavi Bitkisel tedavi Aromatik aroma terapi doğal tedavi yardımcı tıp bitkisel tıp

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN