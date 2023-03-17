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SAĞLIK

ABD’de 2021'de hamile ölüm oranı yüzde 40 arttı

ABD’de 2021’de hamile ölüm oranı yüzde 40 arttı
Yayınlanma Tarihi: 17.3.2023 12:23:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:26

ABD'de 2021 yılında hamile kadınların ölüm oranı 2020'ye göre yüzde 40 arttı.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yayımlanan yeni veriler, ülke genelinde gebelik sürecindeki komplikasyonlar nedeniyle veya doğum esnasında hayatını kaybeden kadınların sayısının, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 arttığını gösterdi.

2020'de her 100 bin hamilenin 23,8'i, 2021'de ise her 100 bin hamilenin 32,9'u doğum sırasında yaşamını yitirdi. 2021, daha önceki 4 yıla kıyasla hamile ölümlerinde en büyük artışın görüldüğü yıl oldu.

Ayrıca, 2021'de siyahi hamilelerde ölüm oranı yaklaşık 2,5 kat daha yüksek seyretti. Veriler, aynı yıl doğum sırasında hayatını kaybeden 40 yaş ve üstü hamilelerin oranının, genç hamilelere kıyasla yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, 2021'deki bu artışın yaşanmasında Kovid-19 salgınının etkili olduğunu belirtiyor.

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Etiketler ABD ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinde Kovid-19 salgın

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