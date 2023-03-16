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SAĞLIK

Bolu'da "Psikososyal Destek Hattı" depremzedelerin hizmetinde

Bolu’da Psikososyal Destek Hattı depremzedelerin hizmetinde
Yayınlanma Tarihi: 16.3.2023 12:22:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:22

Bolu'da kurulan "Psikososyal Destek Hattı" kente gelen depremzedelere haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlerin, yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bolu Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da psikososyal destek faaliyetleri yürütülüyor.

Depremzedeler, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan "Psikososyal Destek Hattı"na haftanın 7 günü ulaşarak, sorun ve sıkıntılarını uzmanlara iletebiliyor.

- "Depremzedelerin rutin hayatlarına dönmesini sağlamayı hedefliyoruz"

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari, AA muhabirine, depremzedelerin rutin hayatlarına dönmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Haftada bir gün, depremzedelerin geçici olarak barındığı yurtlarda psikiyatri poliklinik hizmeti vermeye devam ettiklerini dile getiren Ensari, "Depremzedelerin ihtiyaç hissettikleri her an ruh sağlığı uzmanı, psikolog veya sosyal çalışmacıya ulaşarak, haftanın 7 günü 24 saat, ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek ve danışmanlık alabilecekleri konusunda bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar aracılığıyla tespit edilen diğer depremzede ihtiyaçları da kurumlar arası işbirliğiyle giderilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

Ensari, kentte açılan "Psikososyal Destek Hattı"na ilişkin şu bilgileri verdi:

"İsteyen vatandaşlarımız saat 08.00-24.00 arası 0374 275 11 44 numaralı telefon hattını arayabilir. Kişinin karşısına psikolog veya sosyal çalışmacı çıkıyor. Onlar kişinin bu anlamda yaşadığı sorunları dinliyor. Gerekirse psikiyatriste gerekirse de sosyal çalışmacıya yönlendiriyor. Yine haftanın 7 günü 24 saat 0536 898 73 73 numaralı Psikiyatri WhatsApp hattımızı bu amaçla kullanıyoruz. Burada da psikiyatristlerimiz uzman görüşlerini aktarmaktadırlar. Bu telefonu Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız kullanabilir."

Ensari, depremzedelerin temel gereksinimlerinin mümkün olduğu kadar kısa sürede giderilmesinin, ruhsal travmaların kalıcı hastalığa dönüşmesinin önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.

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Etiketler Bolu Kahramanmaraş Türkiye İl Sağlık Müdürlüğü Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyat

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