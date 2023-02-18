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SAĞLIK

Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara bin glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgedeki Tip-1 diyabet hastası çocuklar için bin adet glikoz ölçüm cihazı dağıtacaklarını bildirdi.

Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara bin glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak
Yayınlanma Tarihi: 18.2.2023 17:21:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 17:20

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iki büyük deprem felaketini yaşadığını ve yaraları sarmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini hızlı bir şekilde karşılamaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda deprem bölgesindeki Tip-1 diyabet hastası çocuklara cihazların iletilmesi için hızlı bir şekilde devlet ve üniversite hastanelerinin çocuk endokrinoloji bölümleriyle irtibata geçtiklerini aktaran Yanık, "İlk etapta 792 cihazın çocuklarımıza ulaştırılması için planlamalarımızı yaptık. Cihazların bölgeye ulaşmasıyla birlikte pazartesi günü dağıtımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yanık, süreci birlik ve beraberlik içerisinde tam dayanışma duygusuyla atlatacaklarını vurgulayarak, "Bu doğrultuda Bakanlık olarak, 11 ilimizi etkileyen depremler sonrasında bölgedeki Tip-1 diyabet hastası çocuklarımız için toplam bin adet glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız. Geriye kalan 208 cihazı ise deprem bölgesinden gelecek talepler ve tahliye olunan illerdeki depremzede Tip-1 diyabet hastası çocuklar için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler Kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi

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