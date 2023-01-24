Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

Kentte 6 gün önce yaşanan trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Cihan Poyraz, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Poyraz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu, hastanın ailesi ile görüştü. Görüşmenin ardından aile, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı.

Organ Nakil Merkeziyle yapılan görüşmenin ardından Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, öncelikle Cihan Poyraz'a Allah'tan rahmet diledi, ardından örnek davranış sergileyen kederli aileye başsağlığı dileklerini iletti. Organ nakli ekibine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Keser,



"Yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli takdir alarak hastanemizi gururlandıran fedakar koordinasyon ekibimiz Dr. Azem Ülkü ve hemşire Gönül Pınarcıoğlu ile yoğun bakım uzmanlarımız Dr. Levent Uğur, Dr. Ayşen Erer, Dr. Ferhan Aydemir ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyorum." dedi.