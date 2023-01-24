Arama

Menu
SAĞLIK

Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 5 hastanın şifa bulmasına vesile oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2023 15:14:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:29

Kentte 6 gün önce yaşanan trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Cihan Poyraz, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Poyraz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu, hastanın ailesi ile görüştü. Görüşmenin ardından aile, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı.

Organ Nakil Merkeziyle yapılan görüşmenin ardından Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, öncelikle Cihan Poyraz'a Allah'tan rahmet diledi, ardından örnek davranış sergileyen kederli aileye başsağlığı dileklerini iletti. Organ nakli ekibine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Keser,

"Yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli takdir alarak hastanemizi gururlandıran fedakar koordinasyon ekibimiz Dr. Azem Ülkü ve hemşire Gönül Pınarcıoğlu ile yoğun bakım uzmanlarımız Dr. Levent Uğur, Dr. Ayşen Erer, Dr. Ferhan Aydemir ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Gönül Pınarcıoğlu Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Çanakkale Organ Nakil Merkezi Ayşen Erer Ferhan Aydemir Levent Uğur Cihan Po Azem Ülkü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN