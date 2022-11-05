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SAĞLIK

Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli’de kırıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Kaymakamlığı, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle 13 okulda düzenlenen kan bağış kampanyasında 2 bin 158 kişi kan bağışı yaparak, yeni bir rekor kıldı.

Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli’de kırıldı
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2022 17:05:03 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 17:01

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Salihli Sana Kanım Feda" düzenlenen kan bağışı kampanyasında, 2 bin 158 ünite kan toplanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü bazında bağış rekoru kırıldı.

"Türkiye rekoru kırıldı"

Salihli genelinde 3 bin kişinin başvuru yaptığı kampanya hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Türk Kızılay Manisa işbirliğiyle yapılan kan bağış kampanyasına destek veren öğrenci velileri ve vatandaşlara teşekkür etti. "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir" diyen Kaymakam Sağlam "Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kampanyamızda 3 binden fazla vatandaşımız, kan bağışında bulunmak için müracaatta bulundu. 2 bin 158 kişiden kan alınarak, Milli Eğitim bazında düzenlenen kampanyalarda Türkiye rekoru kırılmış oldu." dedi.

"Bu rakam bir rekordur"

Kan bağışının önemine vurgu yaparak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kan bağışının büyük önem taşıdığını vurgulayan Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu ise, "Kan stoklarının dolu olması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından kan bağışı büyük önem taşıyor. Türk Kızılay olarak insanın yardıma ihtiyacı olduğu her alanda varız. Kan bağışından, sosyal yardım faaliyetlerine kadar çalışmalarımızı dünya genelinde sürdürüyoruz. Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi olarak, Salihli ilçemizde, Kaymakamlık ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 13 farklı okulumuzda gerçekleştirilen 'Salihli sana kanım feda' kan bağış kampanyasıyla 2158 ünite kan bağışı alındı. Milli Eğitim bazında bu rakam bir rekor. Bu kampanyada katkısı olan başta bağışçılarımıza ve kampanya ortaklarına teşekkür ediyorum." dedi.

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Etiketler Salihli Manisa Türk Kızılay Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Türk Kızılay Manisa İl milli eğitim Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye

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