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SAĞLIK

DSÖ: “Covid-19 hala küresel bir acil durum”

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2022 11:13:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:12
DSÖ: “Covid-19 hala küresel bir acil durum”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 Ocak 2020'de Covid-19'un Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesinden bu yana hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Halkın algısı dünyanın bazı bölgelerinde pandeminin sona erdiği yönünde olsa da, dünya nüfusunun sağlığını olumsuz ve güçlü bir şekilde etkilemeye devam eden bir halk sağlığı olayı olmaya devam ediyor" denildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, "Bu salgın bizi daha önce şaşırttı ve yine yapabilir" dedi.
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Etiketler Dünya Sağlık Örgütü DSÖ COVID-19

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