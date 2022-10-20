DSÖ: “Covid-19 hala küresel bir acil durum”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti.

30 Ocak 2020'de Covid-19'un Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu

"Halkın algısı dünyanın bazı bölgelerinde pandeminin sona erdiği yönünde olsa da, dünya nüfusunun sağlığını olumsuz ve güçlü bir şekilde etkilemeye devam eden bir halk sağlığı olayı olmaya devam ediyor"

"Bu salgın bizi daha önce şaşırttı ve yine yapabilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),ilan edilmesinden bu yana hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti. DSÖ tarafından yapılan açıklamada,denildi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada,dedi.