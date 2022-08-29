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SAĞLIK

Çay ve kahve vücudun su ihtiyacını arttırıyor

Yayınlanma Tarihi: 29.8.2022 17:06:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:37
Çay ve kahve vücudun su ihtiyacını arttırıyor

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz aylarında vücudun su ihtiyacının artığını belirterek, “Vücudun su ihtiyacını çay ve kahveyle karşılamak en büyük hatadır. Ayrıca meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak, ağır yemeklerden uzak durmak ve sofrada mevsime uygun bir sebze yemeği bulundurmak gerekli” dedi.

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte metabolizmanın ihtiyaçlarının değiştiğini ifade ederek, sağlıklı kalmak için beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına dikkat çekti.


Yazın vücudun su ihtiyacının da arttığının altını çizen Diyetisyen Gündüz "Kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin dengeye gelmesi için kilogram başına yaklaşık 300 ml su ihtiyacı doğuyor. Su tüketimi konusunda yapılan en büyük hata ise, suyun yerine özellikle çay ve kahve gibi başka sıvılar koymak. Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine vücutta su tutulmasına neden olduğu için vücudun sıvı ihtiyacı aslında daha da artıyor." dedi.

"Dolabınızda mutlaka sebze yemeği bulunsun"
Ağır yemeklerin, hem sindirim problemlerine hem de kalp damar hastalıklarına davetiye çıkardığından bahseden Diyetisyen Gündüz, "Kızartma ve kavurmalar yerine zeytinyağlı serin ve fit alternatifler seçmeye çalışın. Dolabınızda mevsime uygun mutlaka bir sebze yemeğiniz olsun. Sebze yemeklerine ek alternatif soğuk çorbalar ve tahıllı salatalar da seçebileceğiniz hafif lezzetler arasında." diye konuştu.

"Meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın"
Diyetisyen Gündüz, "İncir, üzüm, kavun, karpuz derken yazın hem lezzetli hem de glisemik indeksi yüksek meyveler tüm tezgahlarda yerini alıyor. Sağlıklı beslenirken bu meyveleri tüketmek elbette ki yasaklı değil, ancak özellikle diyabet hastalarının meyve seçimlerine ve tükettikleri miktara dikkat etmesinde fayda var. Sağlıklı kişilerin için meyve tüketim miktarının kadınlarda 2, erkeklerde 3 porsiyondur." ifadelerini kullandı.

"Et, tavuk, balık, yumurta ve sütü dışarıda bekletmeyin"
Diyetisyen Gündüz, yaz aylarında artan besin zehirlenmelerine yakalanmamak için çabuk bozulan ve potansiyel riskli besinleri tüketmemek gerektiğini söyledi. Kolaylıkla bozulabilecek et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi besinlerin açıkta bekletilmesinin zehirlenmelere davetiye çıkartacağını anımsattı.


Öte yandan gündüz, asitli içecekler yerine soğutulan bitki çayına maden suyu eklemenin daha doğru olduğunu belirtti.

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Etiketler Yaz ayları Çay Kahve sağlık

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