Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Esenyurt Belediyesi “evde sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor
SAĞLIK

Esenyurt Belediyesi “evde sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor

Yayınlanma Tarihi: 20.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 13:14
Esenyurt Belediyesi “evde sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü “Evde Sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yıl boyunca haftanın 7 günü hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikâyetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

"Kendi başıma pansuman yapmayacağım"

Pansumanını kendisi yapamadığı için belediyenin "Evde Sağlık" hizmetinden faydalandığını söyleyen Erdi Demir, "Top oynarken dizim kırıldı. Bunun üzerine ameliyat oldum. Teyzem de daha önce bu hizmetten faydalanıp memnun kaldığı için o beni yönlendirdi. Çok da iyi oldu. Belediyenin 'Evde Sağlık' hizmeti çok güzel. Kendi başıma pansumanımı yapamayacağım için benim açımdan çok iyi oldu. Memnum kaldım" derken diğer bir hasta Ümit Sarıboğa ise şöyle konuştu: "Bir motor kazası geçirdim. Kollarımda ve bacaklarımda kırıklar oluştu. Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri olsun, telefona bakan kişiler olsun hepsi yardımcı oldu."

Esenyurt Belediyesi'nin "Evde Sağlık" hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 620 22 20 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN