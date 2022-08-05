Fındık tozu alerjisine karşı uyarılarda bulunan Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, "Uzun kollu kıyafetler kullanarak hem güneşten hem de toz ile temastan korunmak önemli" dedi.

Fındık sezonun başlamasına günler kaldı. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, alerjik reaksiyonlara karşı uyarılarda bulundu. Fındık tozu alerjisinin sık görüldüğünü söyleyen Haşal, "Fındık sezonu başlarken bize en çok fındık tozu alerjileri ile gelen oluyor. Kolları açık olan vatandaşlar, boyun bölgesi, yüz bölgesi, ayak ve el bileklerinde kırmızı kaşıntılı kabarıklarla gelebiliyorlar. Bu hastalarımızda fındık tozu alerjisi görebiliyoruz. Bunun dışında bazen bitkilere bağlı egzamalar görebiliyoruz. Mesela incir sütü ile temas edildiğinde kızarıklık yapar iz bırakır, bunun gibi bir durum söz konusu olabiliyor. İşçiler, kalabalık alanlarda da kaldığı için işçiler yakın temas dolayısıyla uyuz vakalarında da artış olabiliyor" dedi.

"Fındık toplarken uzun kollu tercih edilmeli"

Fındık tozu alerjisinden korunmak için uzun kollu kıyafetler giyilmesi gerektiğini belirten Dr. Haşal, "Bu işin içerisinde olanlar az çok biliyor ama yeni başlayanlar da uzun kollu kıyafetlerle çalışmalı. Burada fındık tozuna temas olduğu zaman biz onu kıramıyoruz. Tedavi ile biz onu düzeltebiliyoruz ama burada önemli olan koruyucu mekanizmaları etkin hale getirebilmek. Mümkün mertebe uzun kollu kıyafetler kullanarak hem güneşten hem de toz ile temastan korunmak önemli. Kalabalık ortamlarda kaşınma ve uyuz vakalarını dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bu şikayetler varsa bir an önce tedavi olmalarında fayda var. Bir hekime başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.